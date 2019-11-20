Сборную Бельгии накажут за выигранный матч с россиянами

УЕФА открыл дисциплинарное дело

Инцидент во время матча сборных России и Бельгии стал поводом для открытия дела против Королевской бельгийской футбольной ассоциации. Игра отборочного турнира Евро-2020 прошла с нарушениями со стороны гостей.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, на второй тайм матча защитник бельгийской команды Дедрик Боята вышел в майке своего партнера по команде нападающего Миши Батшуайи. В форме, взятой взаймы у коллеги, футболист отыграл 10 минут.

Но и это еще не все. Бельгийскую ассоциацию обвинили в позднем начале матча. Нарушения рассмотрит дисциплинарный комитет УЕФА, который вынесет решение 12 декабря.

Чемпионат Европы по футболу пройдет летом 2020 года в 12 городах Европы. Сборные России и Бельгии – в одной группе. В соперниках у них также команда Дании. Четвертый участник группы определится в результате жеребьевки, она пройдет в Бухаресте 30 ноября.

Матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Бельгии прошел в Санкт-Петербурге 16 ноября. Бельгийцы победили со счетом 4:1.