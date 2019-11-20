Принца Эндрю отстранили от исполнения обязанностей члена королевской семьи

Причина – скандал вокруг связей герцога с финансистом Эпштейном

Скандал вокруг связей принца Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном перешел на новый уровень. Герцога Йоркского отстранили от исполнения обязанностей члена королевской семьи – пока на время расследования, сказано в официальном сообщении пресс-службы Его Высочества.

Эндрю заявляет о своей готовности помочь следователям выяснить все обстоятельства, касающиеся Эпштейна. Американского финансиста власти США обвинили в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Эпштейн покончил с собой в ожидании суда, летом 2019 года.

"Я попросил у Ее Величества разрешения прекратить исполнение своих публичных обязанностей в обозримом будущем, и она дала мне такое разрешение. Я по-прежнему безоговорочно сожалению о плохо обдуманном мной решении поддерживать знакомство с Джеффри Эпштейном", - говорится в заявлении принца.

Несколько дней назад герцог Йоркский дал интервью вещательной корпорации BBC. Принц Эндрю рассказал о своей дружбе с Эпштейном. В то же время, он опроверг появившиеся в СМИ данные о том, что у него была сексуальная связь с 17-летней девушкой, получавшей за это деньги от американского миллиардера.