Звезда Playboy не станет пресс-секретарем администрации Ростова

Местные власти уверяют, что предложение было шуточным

Звезду мужского журнала решили сделать пресс-секретарем администрации Ростова-на-Дону. Что она покажет аудитории? То же, что выкладывает в инстаграм? Раскованная девушка, прославившая себя эротическими фотосессиями, уже вышла в народ – в виртуальном формате.

Известный комик едким сатирическим памфлетом обличил власть, которая пытается раскрученных красоток пристроить на хлебные места. Думали, мы ничего не заметим? Вы ждете гневных комментариев аудитории? Хоть отбавляй!

- При Советах чинуши своим любовницам шубы дарили, а сейчас хлебные должности… Даже потратить свои кровные на них жадничают… Все за наш счет. - А есть видео, где она законы принимает, а то друг Тимур спрашивает?

Давайте разберемся, кто назначил, или хотел назначить, звезду инстаграма Марию Лиман на должность пресс-секретаря? Да никто. История такая - когда объявили конкурс на замещение должности главы городской администрации, один из депутатов предложил сделать горячую штучку Марию Лиман пресс-секретарем, передает "ТВ Центр". Может быть, хотел свой рейтинг поднять. Правда, креативному кандидату должность не досталась. А его коллега по Ростовской думе изложил свое видение ситуации, и решил даже призвать комика, раскрутившего историю, к ответу. Записал видеообращение.

"Некто гражданин Воля рассказал историю, что у нас пресс-службу в Ростове-на-Дону возглавляет порнозвезда Playboy. И вдруг на федеральных каналах: "Ребята из Ростова-на-Дону, вы что там творите?" – сказал он.

Сама звезда эротических фотосессий тоже откликнулась комментарием. "Ваша заявка принята! По многочисленным просьбам трудящихся. Я остаюсь учиться в Лондоне, а вопрос о кресле пресс-секретаря переносится. Мои поздравления, Ростов", - написала Лиман в инстаграме.

Все получили свою порцию славы – комик, звезда инстаграма и возмущенные комментаторы. Правда, в действительности все оказалось не так, как на самом деле.