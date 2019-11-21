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Захотевшим оттяпать у России земли эстонцам напомнили о нарушениях

10:18
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Эксперт вспомнил, что они вышли из состава Советского Союза вопреки законам

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили ситуацию вокруг заявления спикера парламента Эстонии, который потребовал от России вернуть Эстонии "отнятые" территории. На вопросы ведущего Алексея Фролова о политике Эстонии ответил Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ.

Кремль ответил позарившейся на российские земли Эстонии
От России потребовали вернуть "отнятые эстонские земли"

"Они из состава Российской империи вышли незаконно. И потом еще раз нарушили закон. Вроде бы законники (эстонцы), которые опираются на этот мертворожденный договор (Тартуский мирный договор 1920 года), но из состава Советского Союза умудрились выйти вопреки законам о механизме выхода союзных республик из состава Советского Союза", - прокомментировал эксперт.

Речь идет о землях, которые Эстония получила по Тартускому мирному договору 1920 года. Они входят в Ленинградскую и Псковскую области. Ранее территориальные претензии прокомментировали в Кремле.

Полный комментарий смотрите в видео.

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Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ
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