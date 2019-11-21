Захотевшим оттяпать у России земли эстонцам напомнили о нарушениях

Эксперт вспомнил, что они вышли из состава Советского Союза вопреки законам

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили ситуацию вокруг заявления спикера парламента Эстонии, который потребовал от России вернуть Эстонии "отнятые" территории. На вопросы ведущего Алексея Фролова о политике Эстонии ответил Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ.

"Они из состава Российской империи вышли незаконно. И потом еще раз нарушили закон. Вроде бы законники (эстонцы), которые опираются на этот мертворожденный договор (Тартуский мирный договор 1920 года), но из состава Советского Союза умудрились выйти вопреки законам о механизме выхода союзных республик из состава Советского Союза", - прокомментировал эксперт.

Речь идет о землях, которые Эстония получила по Тартускому мирному договору 1920 года. Они входят в Ленинградскую и Псковскую области. Ранее территориальные претензии прокомментировали в Кремле.

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