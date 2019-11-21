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"Кипящую Волгу" показали на видео

09:24
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Необычное природное явление наблюдали жители Самары

Сразу несколько крупных коммунальных аварий  на Урале и в Сибири  оставили без тепла тысячи человек. В Новосибирске уже второй за сутки прорыв теплотрассы, причем на одном и том же участке. В 20-градусный мороз  с холодными батареями остается целый район.

Коммунальные бригады работали  всю ночь, отмечает "ТВ Центр". Только в процессе выяснилось, что заменить нужно сразу 30 метров трубы.  В часть зданий горячая вода уже начала поступать, но на полное завершение работ потребуется больше времени, чем ожидалось.

Сейчас без тепла остаются 12 жилых домов, три детских учреждения и больница. Для жителей организованы пункты временного размещения. Тем, кто решил остаться в своих  квартирах, выдаются обогреватели. Минздраву поручено распределить посетителей поликлиники, попавшей в зону отключения, в другие лечебные учреждения.

Износ старых теплосетей вызвал сразу три аварии в Челябинской области.  13 тысяч жителей  военного городка под Чебаркулем в минус 16 остались без отопления. Закрыты два детских сада.

Между тем арктический циклон  направился в центр России.  Уже сегодня температура там начнет падать. По прогнозам синоптиков, жители Самары смогут наблюдать  крайне необычное природное явление, называемое "кипящая Волга". Поверхность реки из-за перепада температур - заволакивает густой туман - зрелище напоминает кадры из фантастических фильмов.

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