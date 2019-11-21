ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Свидетель оправдал надежды демократов по делу об импичменте Трампа

09:33
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Гордон Сонланд подтвердил, что Вашингтон давил на Киев

В среду в Вашингтоне в ходе публичных слушаний по делу об импичменте ответ держал посол США в ЕС Гордон Сонланд. Именно его демократы называют ключевым свидетелем, отмечает "ТВ Центр".

Выступая в палате представителей, Сонланд в некоторой степени оправдал их надежды. Он подтвердил, что Вашингтон давил на Киев: откладывал предоставление помощи Украине, пока там не будет начато расследование против сына Джо Байдена – Хантера - и его деятельности в компании "Бурисма". Власти США якобы хотели использовать принцип "услуга за услугу". Правда, посол уточнил, что с главой Белого дома он это не обсуждал.

"Президент Трамп никогда прямо мне не говорил, что предоставление помощи зависит от встречи. Единственное, что я слышал от Джулиани, это то, что сама встреча двух президентов в Белом доме зависит от расследования по "Бурисме" и выборам 2016 года", - заявил Сонланд.

Сам же Дональд Трамп продолжает настаивать, что никогда и ничего не добивался для себя от властей Украины. В разговоре с журналистами в среду он ещё раз это подчеркнул, а также заявил, что не очень хорошо знаком с Гордоном Сонландом. Напомню, поводом для начала процедуры импичмента стал телефонный разговор президентов США и Украины от 25 июля. Демократы утверждают, что глава Белого дома оказывал давление на Владимира Зеленского, чтобы заработать политические очки в предвыборной гонке. Ведь Джо Байден остается вероятным соперником Дональда Трампа в борьбе за президентское кресло.

Новости по теме
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.