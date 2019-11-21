Свидетель оправдал надежды демократов по делу об импичменте Трампа

Гордон Сонланд подтвердил, что Вашингтон давил на Киев

В среду в Вашингтоне в ходе публичных слушаний по делу об импичменте ответ держал посол США в ЕС Гордон Сонланд. Именно его демократы называют ключевым свидетелем, отмечает "ТВ Центр".

Выступая в палате представителей, Сонланд в некоторой степени оправдал их надежды. Он подтвердил, что Вашингтон давил на Киев: откладывал предоставление помощи Украине, пока там не будет начато расследование против сына Джо Байдена – Хантера - и его деятельности в компании "Бурисма". Власти США якобы хотели использовать принцип "услуга за услугу". Правда, посол уточнил, что с главой Белого дома он это не обсуждал.

"Президент Трамп никогда прямо мне не говорил, что предоставление помощи зависит от встречи. Единственное, что я слышал от Джулиани, это то, что сама встреча двух президентов в Белом доме зависит от расследования по "Бурисме" и выборам 2016 года", - заявил Сонланд.

Сам же Дональд Трамп продолжает настаивать, что никогда и ничего не добивался для себя от властей Украины. В разговоре с журналистами в среду он ещё раз это подчеркнул, а также заявил, что не очень хорошо знаком с Гордоном Сонландом. Напомню, поводом для начала процедуры импичмента стал телефонный разговор президентов США и Украины от 25 июля. Демократы утверждают, что глава Белого дома оказывал давление на Владимира Зеленского, чтобы заработать политические очки в предвыборной гонке. Ведь Джо Байден остается вероятным соперником Дональда Трампа в борьбе за президентское кресло.