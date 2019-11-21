Британцы затруднились найти доказательства вмешательства России в их дела

Об их отсутствии также заявил Борис Джонсон

Борис Джонсон в очередной раз заявил об отсутствии каких-либо доказательств вмешательства России в британские внутриполитические процессы.

В ходе своей кампании в преддверии досрочных выборов в парламент, которые запланированы на 12 декабря, Джонсон приехал на завод на северо-востоке Англии. На встрече с рабочими он предстал в желтой куртке с надписью "Посетитель".

Задавали много вопросов по поводу Brexit, также Джонсона спросили, почему до сих пор не публикуется доклад о влиянии Москвы на британские выборы. 50-страничный материал готовился почти полтора года, но обнародовать документ власти решили после выборов, вызвав многочисленные домыслы и спекуляции, отмечает "ТВ Центр".

"Я не видел абсолютно никаких доказательств вмешательства России в какие-либо демократические процессы в Великобритании. Что касается этого конкретного доклада, то я не стал менять сроки его публикации, только потому, что приближаются выборы", - сказал он.

Непримиримый критик Москвы, Борис Джонсон, подобное заявление делает не впервые. Ранее в эфире "Би-би-си" он также признал, что свидетельствами пресловутого вмешательства России в выборы не располагает.