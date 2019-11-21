Зеленский потребовал расследовать пропажу унитазов с украинских кораблей

Задержанные Россией корабли вернулись на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на трех военных кораблях, возвращенных Россией, не хватает части вооружения и оборудования.

20 ноября корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вернулись в порт Очакова (Николаевская область). Туда приехал глава государства и осмотрел суда. Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко доложил, что россияне сняли с кораблей все: от розеток до унитазов.

"Действительно, не хватает и оборудования частично, и не хватает части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование", - заявил президент,

Глава государства намерен обратиться к Москве с требованием "вернуть все, что там было". Все повреждения и царапины на кораблях будут отремонтированы в кратчайший срок - за три месяца, пишет "Газета.Ru".

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна - корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" - за незаконное пересечение границы. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело.

24 моряка были арестованы в России и в последствии опущены на Украину в рамках обмена осужденными. 18 ноября 2019 года МИД России заявил о возвращении кораблей Украине.