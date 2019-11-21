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Скандальное секс-видео с Асмус оказалось обманом

08:29
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Художники помогли актрисе одурачить народ

Раскрыт секрет секс-сцены с участием Кристины Асмус в фильме "Текст". Оказывается, актриса всех обманула. Жена Гарика Харламова даже не обнажалась во время съемки постельного эпизода.
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Как рассказала продюсер Ольга Леснова, при создании эротической сцены хорошенько постарались художники. Специалисты нарисовали специальные накладки на тело, которые прикрыли все интимные зоны.

"При съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи. На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности ", – отметила Леснова в беседе с Пятым каналом.

Таким образом, сцена, которая возмутила зрителей своей откровенностью, оказались обманом. Кристина Асмус не показывала публике интимные части тела.

Напомним, что после выхода фильма актриса пожаловалась на травлю. Асмус рассказала, что злопыхатели добиваются ее развода с Гариком Харламовым, стремятся лишить ее родительских прав, "пишут жалобы в Минкульт, позорные письма ее семье и атакуют страницу дочери".

Напомним, премьера "Текста" состоялась 24 октября. Картину снял режиссер Клим Шипенко. Фильм основан на одноименном романе Дмитрия Глуховского.

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