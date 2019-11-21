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"Непростые времена": семья сделала заявление о разводе Заворотнюк с Чернышевым

09:09
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Актриса якобы боялась потерять мужа, поэтому и родила дочь

Семья Анастасии Заворотнюк после долгого молчания сделала заявление. Прервать тишину родных вынудили новости о разводе актрисы и Петра Чернышева.
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В группе поддержки в Instagram близкие звезды "Моей прекрасной няни" назвали ложью слова друга, описавшего кризис в отношениях фигуриста и актрисы. "Хочется вспомнить известную поговорку, что с такими друзьями не нужны враги" - написали близкие Анастасии.

Родные актрисы отметили, что у Заворотнюк и Чернышева крепкая семья, в которой царит любовь. "Мы хотим пожелать всем, чтобы у каждого из вас в жизни был человек, который будет с вами и в радостные моменты, которых у Насти и Петра было уже много и будет еще больше, и в непростые времена, которые нужно пережить вместе. Настоящая любовь существует, мы свидетели!" - говорится в заявлении в Instagram.

Ранее известный российский таблоид со ссылкой на друга Чернышева сообщил, что Заворотнюк решила рожать в 47 лет, чтобы удержать мужа. Источник газеты заявил, что Анастасия сильно ревновала Петра, особенно когда он задерживался на работе или уезжал на гастроли. Актриса боялась, что фигурист уйдет из семьи.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Актрису оперировали в Европе, после чего она легла на лечение в московскую больницу. Информацию о болезни подтвердили родственники Заворотнюк, однако точный диагноз семья не назвала.

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