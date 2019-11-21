Сливает ваши фото: популярный мессенджер оказался шпионом

Он сотрудничает с АНБ США

Основатель мессенджера Telegram и социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов.

Приложение могут легко взломать хакеры и украсть содержимое переписки. Например, злоумышленники могут отправить любому пользователю видео, а после его просмотра получить полный доступ к данным.

"Если вы против того, что все ваши фотографии и сообщения станут однажды общедоступны, вам следует удалить WhatsApp со своего телефона", - предупредил основатель Telegram.

Дуров напомнил, что говорил об уязвимости WhatsApp еще весной этого года. Сотрудники системы обмена текстовыми сообщениями вместо того, чтобы защищать пользователей мессенджера, сотрудничают с Агентством национальной безопасности США. Также, как и Facebook, уточняет "Газета.Ru".