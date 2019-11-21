Контрабанду леса на 600 млн рублей выявили в Томской области

По делу арестовали двух человек

Деятельность крупного канала по контрабанде леса пресекли правоохранительные органы Томской области. Только по предварительным данным нанесенный ущерб превышает 600 миллионов рублей, передает "ТВ Центр".

Арестованы двое подозреваемых. По версии следствия, они организовали отправку большегрузов с древесиной ценных пород за границу. Злоумышленники использовали фиктивные документы с реквизитами несуществующих организаций. Работала целая преступная сеть в нескольких российских регионах. Полиция устанавливает всех причастных к незаконному бизнесу. Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

"В Томске и Новосибирске одновременно проведены обыски по местам проживания фигурантов. Были обнаружены и изъяты: документы, компьютерная техника, печати различных юридических лиц, банковские карты и денежные средства в сумме более 8 миллионов рублей, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела. Кроме того, на участке государственной границы России в Омской области правоохранителями задержан грузовой автомобиль с пиломатериалами. В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые задержаны", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.