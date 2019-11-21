ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Контрабанду леса на 600 млн рублей выявили в Томской области

10:33
  • четверг
  • 21 ноября 2019

По делу арестовали двух человек

Деятельность крупного канала по контрабанде леса пресекли правоохранительные органы Томской области.  Только по предварительным данным нанесенный ущерб превышает 600 миллионов рублей, передает "ТВ Центр".

Арестованы двое подозреваемых. По версии следствия, они организовали отправку большегрузов с древесиной ценных пород  за границу.  Злоумышленники  использовали  фиктивные документы  с реквизитами несуществующих организаций. Работала целая преступная сеть в нескольких российских регионах.  Полиция устанавливает всех причастных к незаконному бизнесу. Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

"В Томске и Новосибирске одновременно проведены обыски по местам проживания фигурантов. Были обнаружены и изъяты: документы, компьютерная техника, печати различных юридических лиц, банковские карты и денежные средства в сумме более 8 миллионов рублей, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела.  Кроме того, на участке государственной границы России в Омской области правоохранителями задержан грузовой автомобиль с пиломатериалами. В результате оперативно-разыскных  мероприятий подозреваемые задержаны", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Новости по теме
Задержание контрабандиста в Томской области
Задержание контрабандиста в Томской области
Задержание контрабандиста в Томской области
Задержание контрабандиста в Томской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.