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В США придумали способ прервать "Северный поток-2"

09:54
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Собственно, ничего нового

В Соединенных Штатах задумали задержать запуск газопровода "Северный поток-2".
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С такой инициативой выступил сенатор-республиканец Тед Круз. Власти США рассматривают два варианта развития событий. При первом конгресс США может принять законопроект о санкциях в отношении компаний, которые занимаются строительством газопровода.

А во втором случае администрация США может использовать полномочия для введения рестрикций, предусмотренных уже действующим законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), пишут argumenti.ru.

При не самом хорошем раскладе старт удастся отсрочить на год, а в лучшем случае – удастся и вовсе остановить его строительство, заявил Круз. "В любом случае это беспроигрышная ситуация", - подчеркнул сенатор.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак не исключил, что "Северный поток-2" могут запустить до конца 2019 года. Магистраль будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит поставки российского газа в Европу.

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