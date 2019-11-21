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Осунувшийся после похудения на 100 кг Семчев сделал откровенное признание

10:05
  • четверг
  • 21 ноября 2019

У артиста "проблемки"

Александр Семчев после похудения на 100 килограммов очень сильно изменился. 50-летний актер осунулся и стал выглядеть старше.
Как Александр Семчев похудел на 100 кг

Резкое похудение ударило по здоровью Александра. "Откровенно должен признаться, начались проблемки. Меня это настораживает", - заявил артист.

У Семчева случаются приступы внезапного головокружения и тошноты. "Удивительно, но начало понижаться давление", – признался Александр в программе "Пусть говорят".

Кроме того, Семчеву пришлось лечь под нож хирурга. Александр рассказал, что сделал круговую подтяжку лица, чтобы избавиться от провисшей кожи.

Такие осложнения возникли из-за того, что актер худел самостоятельно, без помощи специалистов. "Я худел по одному дневнику, который нашел в Интернете. Я мысленно делил тарелку на три части. С докторами я не советовался, анализов никаких не сдавал, – заявил Семчев.

Однако в целом актер не жалеет, что его внешность изменилась. После похудения его карьера пошла в гору. "Пока я снимаюсь в трех проектах одновременно. И все это разные люди", – похвастался Александр.

Как писал ТВЦ.Ru, Александр Семчев начал полнеть с 23 лет, его вес режиссеры использовали как редкую фактуру. К 50-ти годам артист весил 200 килограммов, но осенью 2019 года предстал перед зрителями нескольких ток-шоу сильно похудевшим. Семчев похвастался, что ему удалось сбросить около 100 килограммов.

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