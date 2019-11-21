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Новое российское оружие вызвало ужас у противников

10:49
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Автомат способен убивать врагов сквозь стены

Американцы высоко оценили новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата КАШ-12.

Оружие не дает ни единого шанса для ответного выстрела со стороны противника, пишет журнал National Interest. Автор статьи называет КАШ-12 "ужасом на поле боя".

Оружие довольно тяжелое (весит порядка шести килограмм), эффективная дальность выстрела не превышает 350 метров, однако это незначительные минусы. Автомат хорошо проявляет себя в антитеррористических операциях в условиях городской застройки, пишет газета "Известия".

КАШ-12 был разработан специально для нужд ФСБ. Крупнокалиберный патрон 12,7×55 мм СЦ-130 способен мгновенно нейтрализовать цели, что позволяет избежать длительных перестрелок. ШАК-12 может обезвредить злоумышленников даже выстрелом сквозь стену.

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