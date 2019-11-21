Ректор РАНХиГС: более половины расходов нового бюджета Москвы связано с социальной сферой

Столица активно вкладывает в человеческий капитал

Более половины расходов нового бюджета Москвы связано с социальной сферой.

Такое мнение выразил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау. Он напомнил, что в нее входят развитие транспортной системы, социальная поддержка людей, образование, здравоохранение, жилье, развитие городской среды, льготы, надбавки к пенсиям и другие аспекты.

"Структурные, системные вложения в человека или, как еще говорят, в человеческий капитал, приоритетны сегодня в целом для руководства страны, и Москва здесь традиционно показывает пример", - заявил он в интервью журналистам "Комсомольской правды".

Мау отметил, что на протяжении последних лет динамика московского бюджета показывает устойчивый рост и она не связана с увеличением налогов. Нынешний бюджет сбалансирован по статьям расходов.

"Цифры говорят, что предложенный бюджет - социальный и инвестиционный", - пояснил ректор РАНХиГС.

30 октября депутаты Мосгордумы большинством голосов приняли проект закона Москвы "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы". Документ внес на рассмотрение мэр столицы Сергей Собянин.