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Восстановление отопления в Новосибирске затянулось

11:46
  • четверг
  • 21 ноября 2019

В регионе стоят 30-градусные морозы

Без тепла и горячей воды встретили морозы тысячи жителей сразу в нескольких регионах России. В Новосибирской, Челябинской, Ярославской областях коммунальные сети оказались не готовы к резкому наступлению холодов. Аварийные бригады в авральном режиме устраняют прорывы теплотрасс, но в десятках домов отопления нет уже несколько суток.

Высокие валенки, пуховой платок и шапка. Вот уже два дня жительница Новосибирска Раиса Федоровна использует эту одежду, как домашнюю. Обогревает квартиру, чтобы уж совсем не замерзнуть, женщина с помощью электрорадиатора. Но признается, получается плохо. Температура в комнатах не поднимается выше 10 градусов тепла. Чтобы не замерзнуть, приходится постоянно пить горячий чай, а внукам не вылезать из-под одеяла. Несмотря на то, что детские сады стараются подключить к отоплению в первую очередь, для посещения они пока закрыты.

Десятки жилых домов, больница, школа и несколько детских садов вот уже вторые сутки остаются без тепла в Кировском районе Новосибирска. И это при температуре воздуха около 30 градусов мороза. Виновница ЧП - прохудившаяся теплотрасса, первый прорыв которой зафиксирован еще 19 ноября. С тех пор полностью ликвидировать аварию местным коммунальщикам так и не удалось.

"Сложность ремонта здесь одна - труба старая, пришлось менять вместо 8 метров, как планировали, порядка 30 метров. Первый дефект был на магистральном трубопроводе, мы его устранили. Большую часть отключенных вчера домов запустили. Сейчас дефект появился на ответвлении от магистрального трубопровода", - рассказал представитель теплосетевой компании Антон Баев.

Местные жители утверждают, аварии коммунальных трубопроводов, снабжающих жилые дома и соцучреждения горячей водой и теплом -  здесь происходят периодически.

Коммунальные аварии отопительных систем с наступлением крепких морозов участились и в других регионах страны. Около 13 тысяч жителей небольшого военного городка в Чебаркуле Челябинской области вот уже несколько суток остаются без тепла.

Как рассказывают местные жители, первая авария в поселении произошла еще в прошлую пятницу. По предварительным данным специальной комиссии, обрыв трубопроводов в Чебаркуле мог стать следствием нарушенной технологии запуска отопительной системы.

Пока местные коммунальщики продолжают латать не отремонтированные вовремя теплосети, природа помогать не спешит. Крепкие морозы в сибирской части страны в ближайшие дни не стихнут. Впрочем, как и в центральной части России, где также наступила настоящая зима. Так, в Москве этой ночью зафиксирована самая низкая температура этой осени.

Андрей Сидоренко. "ТВ Центр".

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