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Генассамблея ООН пригрозила США судом

11:32
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Американцев призвали вовремя выдавать визы

Генеральная ассамблея ООН призывает США отменить все ограничения для членов организации и своевременно выдавать визы, передает "ТВ Центр".

Соответствующую резолюцию принял Шестой комитет по правовым вопросам, работу которого этой осенью саботировал Вашингтон. В сентябре американские власти под надуманным предлогом отказались выдать визы делегатам сразу нескольких стран, в том числе дипломатам из России и Ирана. Среди них были и члены Первого комитета Генассамблеи, который обсуждает вопросы разоружения.

Из-за действий Вашингтона многие важные заседания пришлось перенести. Резолюцию подготовили сразу пять государств, включая Канаду. Авторы документа подчёркивают, если вопрос с выдачей виз не будет решён в разумные сроки, то ООН имеет право обратиться в арбитраж.

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