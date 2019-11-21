Байден пожаловался на не желающего его победы Путина

Не хочет его победы и Дональд Трамп

Противники Дональда Трампа предложили запретить президенту США принимать решения по поводу Договора по открытому небу. Законопроект уже внесли на рассмотрение в Конгресс. Если документ будет принят, Трамп не сможет инициировать выход США из этого важного соглашения. Также демократы продолжают нагнетать обстановку вокруг телефонных разговоров Трампа с Зеленским. Выступил новый важный свидетель.

В комитете по разведке Палаты представителей Конгресса очередной свидетель. Со статусом VIP. Демократы называли его ключевым и возлагали очень большие надежды на посла США в ЕС Гордона Сонланда. Дипломат начал вроде бы как с так необходимой оппонентам хозяина Белого Дома сенсации, заявив, что размораживание помощи Украине и встреча Трампа с Зеленским зависели от возобновления расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства украинских властей в выборы президента США 2016 года. Что называется, услуга за услугу. Однако позднее выяснилось: никаких доказательств своих слов посол предоставить не может. Записей и дневников встреч с Трампом он не вел. И все сказанное - это лишь его предположения, а не факты. Демократы расспрашивали Сонланда более шести часов. Но все, чего смогли добиться за это время - заявления о том, что сам Трамп на Зеленского не давил, а лишь просил его поступить правильно.

"Президент Трамп никогда прямо мне не говорил, что предоставление помощи зависит от встречи. Единственное, что я слышал от Джулиани, это то, что сама встреча двух президентов в Белом доме зависит от расследования по "Бурисме" и выборам 2016 года", - заявил Сонланд.

В Белом Доме итоги визита посла США при ЕС в Конгресс расценили как полное оправдание своего президента, а обвинения со стороны демократов назвали беспочвенной и жалкой попыткой пересмотреть результаты выборов 2016 года.

Сам Дональд Трамп сначала праздновал победу в твиттере, опубликовав сразу несколько постов в духе "конец охоте на ведьм! борьба за импичмент демократами проиграна!" А потом уже лично продемонстрировал журналистам: в отличие от посла Гордона Сонланда у него все ходы записаны. Президент США воспроизвел свой диалог с дипломатом относительно Украины.

"Он спросил у меня "Что мы должны делать?" Я ответил, что я не хочу ничего. И еще раз это повторил. Я сказал, что не хочу никаких "услуга за услугу". Просто скажите президенту Украины, чтобы он поступил правильно. И на этом мы закончили", - написал Трамп.

У демократов сейчас в самом разгаре предвыборные теледебаты. Но вместо предложений решению внутриамериканских проблем акцент всех речей сместился в сторону импичмента Трампу. Пусть и технически он невозможен, зато для избирателя, не симпатизирующего нынешнему хозяину Белого Дома, звучит громко и пафосно.

"Трамп не только патологический лжец, но и, вероятнее всего, самый коррумпированный президент в американской истории. С коррупцией Трампа необходимо разобраться", - заявил сенатор Берни Сандерс.

Экс-вице-президент Джо Байден в стане демократов пока сохраняет лидерство и считается основным соперником нынешнего главы государства. Делает заявления о том, что он, мол, не будет преследовать Трампа в случае своей победы. На случай проигрыша тоже подстраховался. За год до выборов президента США уже намекнул на вмешательство России.

"Первое, что я понял — Дональд Трамп не хочет, чтобы я стал кандидатом. С ним все понятно. Он замораживает военную помощь Украине, в то время как в Донбассе от рук русских солдат гибнут невинные люди. Второе, что я понял — Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом. Я многое почерпнул из этих слушаний", - заявил Байден.

Накануне Джо Байден высказался за декриминализацию марихуаны в США и призвал освободить из тюрем всех, на кого заводили дело в этой связи. Странная забота о наркоманах и распространителях запрещенных веществ. Впрочем, судя по всем другим заявлениям Байдена, эти вопросы волнуют его неспроста.

Лилия Акиньшина, Георгий Могунов, "ТВ Центр".