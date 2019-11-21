Принц Чарльз отомстит за поведение любимчика Елизаветы II

Британская королевская семья попала в громкий скандал

Громкий скандал в британской королевской семье. Принц Эндрю, средний сын королевы Елизаветы II, объявил, что слагает с себя все публичные обязанности, связанные с его титулом. Причина - его дружба с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в организации занятий проституцией и педофилией.

Расплата за дружбу и неосторожные слова. Средний сын и любимчик Елизаветы II вынужден спасать репутацию британской короны, на которую сам же и бросил тень. Принц Эндрю слагает с себя часть полномочий. Он больше не будет представлять монаршую семью на общественных и публичных мероприятиях. Виной всему скандал вокруг финансиста Джеффри Эпштнейна. Принца связывали с ним близкие приятельские отношения. Хотя американец, по мнению общественности, не то что дружбы - даже внимания королевской особы не достоин. Теперь принцу приходится публично каяться.

"Я по-прежнему безоговорочно сожалею о плохо обдуманном решении поддерживать знакомство с Джеффри Эпштейном. Его самоубийство оставило много вопросов, особенно для его жертв. Разумеется, при необходимости я готов оказать помощь в расследовании", - говорится в его заявлении.

Эпштейна, который в августе покончил с собой, подозревают в педофилии и вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией. Как считает американская Фемида, он устраивал секс-вечеринки с участием девочек-подростков. Участвовал в них и принц Эндрю. Так, во всяком случае, утверждает одна из свидетельниц. Вирджиния Робертс неоднократно заявляла: его высочество имел с ней интимную связь, когда девушке было всего 17. Доказательство - совместное фото. Долгое время герцог Йоркский эти высказывания не комментировал. Но на прошлой неделе дал интервью Би-би-си - которое британцы единодушно назвали катастрофическим. Принц заявил с Робертс никогда знаком не был, а представленный ею снимок - подделка. Но зрители ему не поверили.

"Знаете, ещё много лет назад британская пресса прозвала Эндрю принцем-плейбоем. Он водил близкую дружбу с Эпштейном. Настолько близкую, что когда того обвинили в сексуальном насилии, принц полетел в Нью-Йорк и провёл с Эпштейном целых 4 дня. Я уверена, у них было много общих дел", - сказала адвокат истцов по делу Джеффри Эпштейна Лиза Блум.

После скандального интервью на принца обрушилась лавина общественного осуждения. Оправдывался неубедительно. Не выразил ни капли сочувствия пострадавшим от действий Эпштейна. Не разорвал с ним дружбу. Всё это может стоить британскому аристократу не только части полномочий. Не исключено, что будущем его высочество лишится и других прав и обязанностей монаршей особы. Сейчас принц Эндрю пользуется поддержкой матери-королевы. Но если на престол взойдет принц Чарльз, ситуация, вероятно, изменится. Младшего брата он недолюбливает. И вполне может отомстить за столь серьёзный удар по репутации британской короны.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".