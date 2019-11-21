Более 60 тысяч студентов примут участие в проекте "Профстажировки 2.0"

Конкурс проводит платформа "Россия - страна возможностей" и ОНФ

Как попасть в компанию мечты и помочь в решении важнейших социальных проблем. Для участия во Всероссийском конкурсе проекта "Профстажировки 2.0" уже зарегистрировались более 60 тысяч студентов.

Проект реализуется президентской платформой "Россия — страна возможностей" и Общероссийским народным фронтом. На одноимённом портале работодатели размещают практические задания, которые и предстоит решать участникам конкурса. Авторы лучших работ пройдут практику и стажировку в престижных корпорациях.

Яркий проект подготовила студентка колледжа по подготовке социальных работников Мария Морозова. Девушка взяла задание от администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. Научная работа должна помочь подросткам, которые испытывают трудности в обучении.