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В США появилось отделение "Юнармии"

12:00
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Участников движения стало в два раза больше

Число участников военно-патриотического движения "Юнармия" увеличилось более, чем в два раза за последние полтора года. Сейчас в его рядах почти 60 тысяч детей и подростков, передает "ТВ Центр". Об этом сообщил начальник главного штаба организации Роман Романенко на пресс-конференции, посвящённой подготовке молодёжи к защите Отечества.

Движение, созданное по инициативе Министерства обороны, призвано привлечь школьников к участию в патриотических проектах. Отделения Юнармии работают в разных регионах России и за рубежом.  

"В движении насчитывается 85 региональных отделений и 19641 юнармейский отряд. Наши границы расширились.Теперь мы имеем юнармейские отряды в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Южной Осетии, Приднестровье и в США, в Вашингтоне. Мы не гонимся за массовостью, делаем ставку на качество", - рассказал Романенко.

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Военно-патриотического движение молодежи "Юнармия"
Военно-патриотического движение молодежи "Юнармия"
Военно-патриотического движение молодежи "Юнармия"
Военно-патриотического движение молодежи "Юнармия"
Военно-патриотического движение молодежи "Юнармия"
Военно-патриотического движение молодежи "Юнармия"
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