В Кирове таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников

Женщина поверила сказке про внука и чуть не лишилась 50 тысяч рублей

В Кирове водитель такси спас пенсионерку от телефонных мошенников. Злоумышленники действовали по классической схеме. Представились сотрудниками полиции, рассказали сказку про внука, которому якобы грозит уголовное наказание и потребовали взятку.

91-летняя Феонилла Феокеевна Мусихина не может сдержать слез. Накануне поздно вечером ей позвонил неизвестный и представился любимым внуком Олегом. Якобы он попал в аварию и сбил человека.

Чтобы уголовное дело не возбудили - нужно передать курьеру 50 тысяч рублей. Об этом пенсионерке сообщил другой мошенник, представившийся следователем. Феонилла Феокеевна засомневалась, но только на секунду.

"Олег, говорю, ты ли? А что, говорю, у тебя не такой голос? Это я упал в машине на стекло и разбил лицо", - пересказала разговор с лжевнуком Мусихина.

После этого бабушка собрала все сбережения, что были в доме, завернула в газету и передала курьеру. Им оказался водитель такси Илья. Ему под видом клиента позвонил неизвестный и попросил выполнить "деликатное поручение", а именно съездить к пожилой женщине, взять у нее деньги и через терминал перевести по указанным реквизитам. Обещали щедро заплатить за услугу. Увидев пенсионерку в слезах, Илья понял, что она могла стать жертвой мошенников. Взял деньги и поехал в полицию.

"Я взял деньги - пакет - отъехал. После чего поступил звонок. Сказали - направляйся к ближайшему терминалу и в срочном порядке переводи деньги. Но так как мы люди взрослые - в интернете много статей про это публикуют - я решил, что правильнее будет обратиться сначала в правоохранительные органы. Пусть они и решают - что это такое", - рассказал водитель такси Илья.

Полицейские сразу начали проверку и возбудили уголовное дело. Сейчас следователи пытаются установить личности телефонных мошенников.

"В результате проведенной проверки выяснилось, что ранее пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее внук совершил ДТП и для решения проблемы необходимы денежные средства. Женщина поверила звонившему. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливается личность злоумышленника, ведется расследование", - заявил замначальника отдела следственного управления МВД России по Кирову Иван Лазарев.

Женщине сразу вернули деньги. Сейчас решается вопрос - как поощрить за бдительность и честность водителя такси.

Юлия Стёпина, "ТВ Центр".