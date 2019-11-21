Михайлов день: что нельзя делать в праздник

Архангел Михаил - защитник от темных сил

21 ноября православные чтят память одной из главных фигур в христианстве — Архангела Михаила, как защитника веры и борца против ересей и зла.

Архангела Михаила называют архистратигом, то есть старшим среди воинов. Согласно церковному вероучению, он возглавляет небесное воинство. На иконах его чаще всего изображают с огненным мечом или копьем. Священное писание утверждает, что именно Михаил первым выступил против Дьявола, в результате чего темные силы пали, а Сатана был низвергнут с небес.

Традиционно в этот день верующие отправляются в храм, чтобы почтить память Архангела Михаила и попросить его о защите от врагов, помощи и исцелении. Считается, что святой стоит возле ворот в рай и у него есть записи жизненного пути каждого человека.

21 ноября запрещено работать, сквернословить и злоупотреблять алкоголем. В этот день члены семьи устраивают праздничный ужин, на стол ставят мясо и пироги, зовут в гости друзей. Кто проведет Михайлов день в одиночестве, тот будет вынужден справляться с трудностями самостоятельно.

Плохой приметой было мыть голову 21 ноября — на Руси верили, что так можно смыть все благоразумие. Но при этом можно сходить в баню, чтобы избавиться от болезней.

На Михаила традиционно утепляют дом, так как считается, что после этого дня наступают зимние холода. Если утром 21 ноября появился иней, то зима будет морозной, если туман – то зима начнется только через месяц, а если мокрый снег – то весна будет слякотной.