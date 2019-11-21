ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Главархив рассказал о необычных темах исследований москвичей

11:38
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Чаще всего пользователи занимаются поиском генеалогической информации

В учреждения Главархива Москвы за 10 месяцев 2019 поступило 109 тысяч обращений. При этом читальные залы архива посетили более 32 тысяч пользователей, им было выдано для работы около 170 тысяч дел.

"В архивном фонде Москвы хранятся документы органов власти, организаций, предприятий и учреждений столицы, личные собрания, фото-аудио-видео документы. Старейшие источники датируются концом XVIII века", - пояснили Агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе Главархива.

К материалам архива обращаются по различным вопросам: от установления родства до изучения документов об истории архитектуры города, его памятниках и знаковых объектов. "Москвичи разыскивают в архивных фондах документацию по истории городского транспорта, разработки образцов авиационной техники", - отметили в пресс-службе.

Чаще всего пользователи занимаются поиском генеалогической информации о родственниках, истории своей семьи на основании документов дворянских родов, посемейным спискам купцов, мещан, цеховых, по ревизским сказкам, личным делам студентов и преподавателей московских высших учебных заведений.

"Одними из специфических видов обращений в архив являются запросы о подтверждении национальности умерших родственников. Подобные обращения – одни из самых сложных в работе архивистов, так как заявитель знает, как правило только примерное место и годы работы искомого родственника, что требует просмотра массива кадровых документов предприятий указанной отрасли", - рассказали в Главархиве.

Иногда работа с поступившими обращениями приводит к интересным результатам. Так, в сентябре 2019 года в архив поступил запрос от православного прихода храма Иверской Божией Матери на Всполье на поиск актовой записи о крещении в Иверском храме известного русского публициста, богослова, философа, Алексея Хомякова в 1804 году. В ходе исполнения запроса выяснилось, что крестным отцом (восприемником) сына Хомякова - Николая, был Николай Гоголь.

Все желающие провести самостоятельное историческое исследование могут обратиться в читальные залы Главархива Москвы. Этим летом открылся обновленный читальный зал по адресу улица Профсоюзная, дом 80. "Количество посадочных мест увеличилось до 84, а новое программное обеспечение дало возможность для поиска необходимой информации", - отметили в пресс-службе.

Главное сегодня
Сотрудница главархива
Сотрудница главархива
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.