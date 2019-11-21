Главархив рассказал о необычных темах исследований москвичей

Чаще всего пользователи занимаются поиском генеалогической информации

В учреждения Главархива Москвы за 10 месяцев 2019 поступило 109 тысяч обращений. При этом читальные залы архива посетили более 32 тысяч пользователей, им было выдано для работы около 170 тысяч дел.

"В архивном фонде Москвы хранятся документы органов власти, организаций, предприятий и учреждений столицы, личные собрания, фото-аудио-видео документы. Старейшие источники датируются концом XVIII века", - пояснили Агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе Главархива.

К материалам архива обращаются по различным вопросам: от установления родства до изучения документов об истории архитектуры города, его памятниках и знаковых объектов. "Москвичи разыскивают в архивных фондах документацию по истории городского транспорта, разработки образцов авиационной техники", - отметили в пресс-службе.

Чаще всего пользователи занимаются поиском генеалогической информации о родственниках, истории своей семьи на основании документов дворянских родов, посемейным спискам купцов, мещан, цеховых, по ревизским сказкам, личным делам студентов и преподавателей московских высших учебных заведений.

"Одними из специфических видов обращений в архив являются запросы о подтверждении национальности умерших родственников. Подобные обращения – одни из самых сложных в работе архивистов, так как заявитель знает, как правило только примерное место и годы работы искомого родственника, что требует просмотра массива кадровых документов предприятий указанной отрасли", - рассказали в Главархиве.

Иногда работа с поступившими обращениями приводит к интересным результатам. Так, в сентябре 2019 года в архив поступил запрос от православного прихода храма Иверской Божией Матери на Всполье на поиск актовой записи о крещении в Иверском храме известного русского публициста, богослова, философа, Алексея Хомякова в 1804 году. В ходе исполнения запроса выяснилось, что крестным отцом (восприемником) сына Хомякова - Николая, был Николай Гоголь.

Все желающие провести самостоятельное историческое исследование могут обратиться в читальные залы Главархива Москвы. Этим летом открылся обновленный читальный зал по адресу улица Профсоюзная, дом 80. "Количество посадочных мест увеличилось до 84, а новое программное обеспечение дало возможность для поиска необходимой информации", - отметили в пресс-службе.