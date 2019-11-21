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Секс-скандал Асмус довёл Охлобыстина до бешенства

11:35
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Актер возмущен травлей коллеги

Иван Охлобыстин вступился за свою коллегу Кристину Асмус, которая угодила в скандал после выхода фильма "Текст". Актер в бешенстве от травли девушки.
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"Кристина! Мой верный, нежный друг! С печалью и раздражением наблюдаю за твоей травлей в соцсетях "рассерженными безнравственностью гражданами", - написал Охлобыстин на своей странице в Instagram.

Артист недоумевает, почему никто не возмущается "групповым минетом на спектакле Богомолова" и "визжащей толпой содомитов на телевизионных, новогодних трансляциях". "Не забывай, что у порядочных людей такая опция, как осуждение, считается неприемлемой, поскольку и своих грехов достаточно. Знай, что я и все твои друзья любим тебя и нет ничего, что могло бы эту дружбу уничтожить!" — обратился к Асмус Охлобыстин.

Напомним, что после выхода фильма актриса пожаловалась на травлю. Народ был возмущен яркой постельной сценой. Асмус рассказала, что злопыхатели добиваются ее развода с Гариком Харламовым, стремятся лишить ее родительских прав, "пишут жалобы в Минкульт, позорные письма ее семье и атакуют страницу дочери".

Напомним, премьера "Текста" состоялась 24 октября. Картину снял режиссер Клим Шипенко. Фильм основан на одноименном романе Дмитрия Глуховского.

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