ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинская "жена" Путина пыталась прорваться в Кремль

11:33
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Женщина проделала большой путь, но оказалась в психбольнице

36-летняя гражданка Украины устроила целое представление на Красной площади в попытках увидеть президента России Владимира Путина.

Инцидент произошел 20 ноября. Женщина пыталась прорваться в Кремль, утверждая, что является женой российского лидера и желает с ним встретиться, пишет "Московский комсомолец".

Спустя время ее задержали сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) и доставили в полицию. Из ОМВД ее отправили в психиатрическую больницу имени Алексеева с подозрением на шизофрению.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудник ФСО закрывает ворота на территории московского Кремля
Сотрудник ФСО закрывает ворота на территории московского Кремля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.