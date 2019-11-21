Украинская "жена" Путина пыталась прорваться в Кремль

Женщина проделала большой путь, но оказалась в психбольнице

36-летняя гражданка Украины устроила целое представление на Красной площади в попытках увидеть президента России Владимира Путина.

Инцидент произошел 20 ноября. Женщина пыталась прорваться в Кремль, утверждая, что является женой российского лидера и желает с ним встретиться, пишет "Московский комсомолец".

Спустя время ее задержали сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) и доставили в полицию. Из ОМВД ее отправили в психиатрическую больницу имени Алексеева с подозрением на шизофрению.