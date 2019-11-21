Во имя независимости: США отправили украинцам танкер сжиженного газа

Финансисты делают неутешительные прогнозы

Американский сжиженный газ в скором времени поступит на Украину. Голубое топливо доставили при помощи танкера в Польшу, откуда его начнут перекачивать в хранилища. Украинские финансисты делают неутешительные прогнозы. Киев, отказавшись от прямых закупок российского газа, в пользу более дорогого американского наносит удар по собственной экономике.

"Американский газ свободы" – так его прозвали украинские СМИ – уже в Польше. Там его отгрузят и через газопровод в Хермановице пустят в газовые хранилища Украины. В США не скрывают - сделка не что иное, как жест помощи во имя той самой независимости.

При всем пафосе, раздутом этой историей с американским газом, его стоимость для Украины в сравнении с поставками из России значительно вырастет. По оценкам экспертов, за тысячу кубов украинцы заплатят около 300 долларов. При этом Россия предлагала соседям неплохую скидку. Впрочем, условия, на которых настаивает Москва, не устраивают Киев. Там не готовы подписывать контракт на поставку и транзит топлива всего на год. На долгосрочные отношения не готова Россия. Украина - слишком нестабильная. О нестабильности говорят и депутаты Незалежной. Мол, скоро и страны-то такой не будет. Распродадут. А учитывая новый земельный закон, который партия Зеленского так активно продвигает – это уже не за горами.

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"Они хотят это сделать, как можно быстрее. Насколько это удастся – мы посмотрим. У нашей фракции, например, много поправок к этому проекту. С этим придется считаться. Потому что мы отстаиваем интересы украинских людей, в данном случае, интересов земли. Это будет стратегической ошибкой с последствиями для власти, если власти это удастся сделать. Не дай бог!" – сказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Вот только президент решил идти другим путем недомолвок. Якобы Украина с ее развивающейся экономикой должна брать пример с Европы, где земля продается и покупается. О том, что земля не совсем продается, а сдается аренду или во временное пользование – он не совсем понимает. А его обещание провести референдум о праве покупки иностранцами украинской земли – и вовсе на правду не похоже. Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире украинского телеканала выразил возмущение, якобы в правительстве и парламенте одни иностранцы, а так быть не должно.

"Нами управляют те, кому Украина, в общем, не нужна. Которые приехали сюда на заработки, приехали сорвать куш и потом у себя в кабаках рассказывать после принятой марихуаны, как обдурили Украину. Так нельзя. Владимир Александрович, вы обещали нам другое. Где это все?" – заявил народный депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционный блок" Вадим Рабинович.

Тем временем десятки фермеров и сельскохозяйственников штурмуют местные администрации, призывая остановить принятие закона. По последним опросам группы "Рейтинги", больше 70 процентов населения, к слову, столько же, сколько голосовало за Зеленского, выступают против продажи земли.

Елена Макарова. "ТВ Центр".