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В Москве запустили движение по МЦД

12:21
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Заработали первые два диаметра

В столице появился новый вид общественного транспорта. В четверг, 21 ноября, заработали два первых маршрута Московских центральных диаметров. 

Движение началось на участках Белорусско-Савёловского и Курско-Рижского направлений. Общая протяженность линий превысит 130 километров. На них расположены 57 станций. Организованы бесплатные пересадки на метро и МЦК.

Запуск диаметров позволит улучшить транспортное обслуживание более 4 миллионов жителей мегаполиса. МЦД будут работать без дневного перерыва с 5:30 утра до 1:00 ночи.

Запуск диаметров позволит существенно экономить пассажирам. Они разбиты на три тарифные зоны. Проезд по "Центральной" будет равен поездке на метро и составит 38 рублей по "Кошельку" карты "Тройка", по зоне "Пригород" - 45 рублей, а по "Дальней" зоне стоимость поездки будет складываться из стоимости действующего билета на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей.

При оплате поездки картой "Тройка" для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК.

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