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Российский футболист пропал без вести в Турции

12:43
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Его ищут уже неделю

Российский футболист Заур Садаев, выступающий за турецкий "Анкарагюджю", уже восемь дней не выходит на связь.

Об этом заявил главный тренер клуба Мустафа Каплан. 30-летний нападающий покинул расположение команды во время перерыва на матчи сборных, пишет "Газета.Ru".

Футбольный клуб "Анкарагюджю" в последнее время испытывает финансовые трудности, а также находится на предпоследнем месте турнирной таблицы чемпионата.

Садаев выступает в составе "Анкарагюджю" с февраля 2019 года и пока не отметился какими-либо выдающимися результатами. До этого он играл за грозненский "Ахмат, где провел 130 матчей в чемпионате России, забил 18 мячей.

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Заур Садаев (слева)
Заур Садаев (слева)
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