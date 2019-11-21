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Трамп ошибся в Зеленском

12:44
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Президент США не смог без ошибок написать фамилию своего украинского коллеги

Дональд Трамп ошибся в написании фамилии президента Украины Владимира Зеленского. На это обратили внимание журналисты, с которыми он общался перед вылетом в Техас в четверг.

К собравшимся американский президент вышел с блокнотом, в котором маркером от руки был написан текст заявления, которое Трамп намеревался сделать. Крупными буквами он написал: "Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Скажите Зеленскому, чтобы он поступил правильно".

Журналисты обратили внимание, что фамилия украинского президента была написана как Зелинский (Zellinsky). Правильное написание на английском языке — Zelensky.

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В Конгрессе США сейчас проходят слушания об импичменте Дональда Трампа. Поводом для разбирательства стала информация о том, что президент США якобы требовал от Владимира Зеленского начать расследование деятельности сына конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байдена - Хантера. Белый дом даже согласился на публикацию стенограммы телефонных разговоров двух лидеров, которые опровергли все домыслы о давлении.

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