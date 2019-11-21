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Названы первые пять симптомов рака головного мозга

12:55
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Этот вид онкологии на сегодняшний день является самым опасным

Врачи перечислили пять первых признаков рака головного мозга.

К ним относятся продолжительная головная боль, которая усиливается при физических нагрузках, проблемы с равновесием вне зависимости от положения тела, тиннитус — это звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула, ухудшение остроты зрения и головокружение.

При выявлении одного из вышеперечисленных признаков врачи советуют обратиться к врачу и пройти медицинский осмотр. Даже если у человека не обнаружат онкологию, при таких симптомах он может страдать от другого опасного недуга.

Рак головного мозга является одним из самых опасных видов онкологии на сегодняшний день. Избавиться от нее можно исключительно на ранней стадии, пишет MedikForum.

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