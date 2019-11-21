Глава ФНС дал обещание Путину

Оно касается плана по сбору налогов

О развитии российской экономики, реализации госпрограмм и внедрении передовых технологий для бизнеса в четверг говорили в Кремле. Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным.

В начале беседы президент поздравил главу и сотрудников ведомства с профессиональным праздником, который отмечается в этот день, отмечает "ТВ Центр". Как отметил Владимир Путин, на результатах работы ФНС строится значительная часть бюджета. Создаются условия для решения вопросов в самых различных областях.

"Важность вашей структуры, как в таких случаях говорят, трудно переоценить, мы этого и не будем делать. Традиционный вопрос на всех наших встречах: каковы результаты работы за весь предыдущий период, насколько Вам удалось пока посчитать результат и каковы Ваши прогнозы до окончания года?" – спросил Путин.

"За десять месяцев 2019 года у нас в консолидированный бюджет поступило 18,9 триллиона рублей, что на 7,9% выше соответствующего периода 2018 года", - ответил руководитель ФНС. Он также пообещал Путину, что объем сбора налоговых платежей по итогам 2019 года будет выше планового уровня.