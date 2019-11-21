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Медведев оценил готовность России к отопительному сезону

14:44
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Есть регионы, где не все энергетические объекты готовы к зиме

Готовность страны к отопительному сезону стала центральной темой на заседании правительства. Дмитрий Медведев отметил проблемные регионы и поручил местным властям устранить недостатки, сообщает "ТВ Центр".

"Есть регионы, где не все энергетические объекты готовы к зиме. Поэтому обращаю внимание руководителей этих регионов, они известны, с ними в постоянном контакте находятся ведомства, нужно эти недостатки немедленно устранить. Проанализировать, конечно, причины - чтобы не было повторения. И организовать контроль за поддержанием запаса топлива для тепловых станций и котельных", - поручил Медведев.

По словам премьера, запасы топлива в этом году превышают норму. Премьер призвал активнее заниматься модернизацией энергокомплекса. Благодаря своевременному ремонту, за последние семь лет аварий на теплосетях стало меньше. Уровень готовности к отопительному сезону председатель правительства оценил как "высокий".

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