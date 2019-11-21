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Госдума окончательно одобрила бюджет на 2020 год

14:50
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Большая часть расходов направлена на социальную сферу, нацпроекты и оборону

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период последующих двух лет. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Главный финансовый документ страны свёрстан с профицитом. Большая часть расходов направлена на социальную сферу, а также на оборону, безопасность и национальные проекты. Бюджет сбалансирован и застрахован от различных негативных сценариев, которые могут произойти на мировых рынках. При подготовке документа депутаты рассмотрели более шестисот поправок. Изменения позволили перераспределить часть средств. Деньги пойдут на поддержку сельского хозяйства, сферы ЖКХ и других важных отраслей.

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