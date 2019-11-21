После драки руферов и охранников в "Москва-Сити" завели дело

Группа экстремалов ранее хотела прорваться на крышу небоскреба

В центре Москвы задержан руфер, который нанес травму охраннику одной из башен комплекса "Москва-Сити" на Пресненской набережной, передает "ТВ Центр".

Около 20 экстремалов хотели прорваться на крышу высотки, чтобы сделать там селфи, но охранники перегородили им дорогу, в результате чего завязалась драка. Уже на улице один из руферов брызнул в лицо охраннику из газового баллончика, в результате чего мужчина получил ожоги лица.

Выяснилось, что задержанному 28 лет, ранее он уже был судим. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В отношении ещё пятерых нарушителей в возрасте от 19 до 27 лет составлены административные протоколы.