Москвичам предложили узнать историю района

Столичный район Беляево - место с особой историей. В XII веке здесь были поселения вятичей, в XVII - деревни и сельскохозяйственные земли, в советское время сюда переводили НИИ, чтобы разгрузить город . Накануне здесь открылся необычный музей - Центр идентичности района.

Черно-белые фотографии, мониторы для компьютеров тех лет, когда их еще называли ЭВМ, макеты первых построенных многоэтажек и, конечно, московских окон негасимый свет. В Беляево появился необычный краеведческий музей.

"Мы прежде всего создаем музей для местных жителей. Чтобы они познакомились с историей, со своим прошлым, что здесь было. Это музей района, как мы его называем Центр идентичности", - пояснила куратор Центра идентичности Юлия Балдина.

Идентифицирует себя Беляево последние 8 столетий. В коллекции центра - фотографии найденных в районе женских украшений тех времен.

В XII веке здесь были поселения вятичей. В ландшафтном заказнике "Теплый стан" до сих пор можно встретить их курганы. В XVII веке было много деревень, в том числе и Беляево. Только в 1960 году эту территорию присоединили к Москве. Тогда началась массовая многоэтажная застройка.

Сельские пейзажи стремительно менялись. Чтобы они не превратились в каменные джунгли, архитектор Яков Белопольский, по проектам которого застраивали этот район, по-особому располагал дома. Лозунг был "Живи как в городе – отдыхай как в деревне".

"Мы ездим в город. А здесь наша деревня", - призналась жительница района Вероника Сукоян.

Чтобы освободить центр Москвы, в советское время сюда перевозили НИИ, поэтому в районе - много интеллигенции. Как научной, так и творческой. В музее есть их воспоминания, аудио- и видеозаписи. В Беляево прошла так называемая "Бульдозерная выставка" художников-бунтарей, музыканты устраивали "квартирники", в 80-е жили Цой и Башлачев. Назвать экспозицию обычным краеведческим музеем никак нельзя.

"Мы пытались придумать своеобразную жизнь, своеобразный сценарий для жизни, чтобы люди не просто приходили в музей и уходили – потому что одно и тоже. А чтобы это постоянно изменялось, развивалось совместно с районом", - сказал архитектор, автор проекта Михаил Иванов.

Центр идентичности для Беляево – звучит странно. Ведь формально люди живут в Коньково!

"Главная идентичность Беляево в том, что она существует. Потому что это парадокс. Т.е. когда есть идентичность района Беляево, при отсутствии района Беляево", - сказал аналитик Центра прикладной урбанистики Вячеслав Завалин. Жители это четко понимают и считают себя именно беляевцами.

Первым мероприятием здесь станет "Мастерская гида". Жители вместе с историками и экскурсоводами изучат городские архивы и фонды музея. Затем они смогут составить свой авторский маршрут и отвести по нему всех желающих, лучше узнать историю района, которого как бы нет.

Иван Колесников, Мария Леванова, Александр Терентьев. "ТВ Центр".