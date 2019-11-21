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Финал новой "Жизели" в Большом театре удивит публику

15:11
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Балет покажут в редакции самого востребованного балетмейстера мира Алексея Ратманского

В Большом  - громкая премьера. Билетов давно нет, хотя это уже 14-я версия "Жизели" только в этом театре . Интерес зрителей подогревает имя знаменитого постановщика Алексея Ратманского.

Все ждут, какой же явит миру вечно умирающую и воскресающую Жизель Алексей Ратманский? В главном театре страны хореографа не видели уже 10 лет. Вопросов  накопилось много. Но, похоже, они так и останутся без ответа.

"К сожалению, он не может подойти. Наверное, можете себе представить, что он переживает, нервничает и вносит какие-то изменения, дополнения. Поэтому он просил вам всем передать привет. Что я, собственно, и делаю", - сказал руководитель балета Большого театра Махар Вазиев.

Ратманскому действительно не до разговоров. В данный момент  он у могильной плиты. Показывает, как изящно может выглядеть поза уходящей в вечность героини.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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