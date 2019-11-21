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Панд Жуи и Диндин в Московском зоопарке лишат приватности

15:09
  • четверг
  • 21 ноября 2019

В вольерах установят 20 новых камер для круглосуточной трансляции

За пандами Жуи и Диндин в  Московском зоопарке теперь можно наблюдать в режиме высокого разрешения круглосуточно.

Всего в вольерах установят 20 новых камер. Так что жизнь экзотических медведей предстанет уже во всех деталях. В режиме онлайн все желающие смогут наблюдать, как панды растут и исследуют мир, спят и играют. При этом цветное изображение будет транслироваться без помех и чётко, даже ночью. Большие панды Жуи и Диндин переехали в Москву из Китая полгода назад - интерес к ним у россиян только растет. А онлайн трансляции из зоопарка уже посмотрели более полумиллиона человек.

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Панда Диндин в Московском зоопарке
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