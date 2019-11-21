Панд Жуи и Диндин в Московском зоопарке лишат приватности

В вольерах установят 20 новых камер для круглосуточной трансляции

За пандами Жуи и Диндин в Московском зоопарке теперь можно наблюдать в режиме высокого разрешения круглосуточно.

Всего в вольерах установят 20 новых камер. Так что жизнь экзотических медведей предстанет уже во всех деталях. В режиме онлайн все желающие смогут наблюдать, как панды растут и исследуют мир, спят и играют. При этом цветное изображение будет транслироваться без помех и чётко, даже ночью. Большие панды Жуи и Диндин переехали в Москву из Китая полгода назад - интерес к ним у россиян только растет. А онлайн трансляции из зоопарка уже посмотрели более полумиллиона человек.