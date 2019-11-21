Открыто движение по первым Московским центральным диаметрам

21 ноября начали работать первые две линии

В столице сегодня появился новый вид общественного транспорта. Заработали два первых Московских центральных диаметра.

В церемонии открытия приняли участие Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Это - городские электропоезда, которые работают в режиме наземного метро. Новые маршруты связали Москву и область и улучшили транспортное обслуживание более 4 миллионов жителей мегаполиса.

Движение началось на Белорусско-Савёловском и Курско-Рижском направлениях. Общая протяженность линий - более 130 километров. На них расположены 57 станций. Организованы бесплатные пересадки на метро и МЦК. Оплатить проезд можно картой "Тройка". Стоимость поездки гораздо ниже, чем в обычных электричках и экспрессах. Так в черте города это 38 рублей, а тариф "Пригород" 45 рублей. Пересадка на метро - бесплатная.

Пассажиров перевозят современные составы "Иволга". В вагонах есть всё для комфортной поездки - системы микро-климата, маршрутные табло, Wi-Fi, USB розетки. В проходах много места. Есть специальные места для багажа, детских колясок и зоны для маломобильных граждан.