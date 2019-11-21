ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пять лет скитаний: пропавшего кота Сашу нашли в США

13:23
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Усатый преодолел несколько тысяч километров

Пропавший кот Саша из города Портленд (штат Орегон) нашелся через пять чет почти в двух тысячах километрах от дома - штате Нью-Мексико.

Сашу нашли на улицах города и, благодаря вшитому в кожу микрочипу, зоозащитникам удалось выяснить, что зверь жил на другом конце страны. Они позвонили хозяину, Виктору Усову, и рассказали о находке.

Мужчина не могу поверить своему счастью, ведь его семья долгое время искала пропавшего кота, который однажды  вышел погулять и не вернулся. Теперь авиакомпания American Airlines доставит кота вместе с сотрудником приюта в Портленд, чтобы он мог вернуться в семью.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Кот Саша
Кот Саша
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.