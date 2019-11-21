Пять лет скитаний: пропавшего кота Сашу нашли в США

Усатый преодолел несколько тысяч километров

Пропавший кот Саша из города Портленд (штат Орегон) нашелся через пять чет почти в двух тысячах километрах от дома - штате Нью-Мексико.

Сашу нашли на улицах города и, благодаря вшитому в кожу микрочипу, зоозащитникам удалось выяснить, что зверь жил на другом конце страны. Они позвонили хозяину, Виктору Усову, и рассказали о находке.

Мужчина не могу поверить своему счастью, ведь его семья долгое время искала пропавшего кота, который однажды вышел погулять и не вернулся. Теперь авиакомпания American Airlines доставит кота вместе с сотрудником приюта в Портленд, чтобы он мог вернуться в семью.