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К Земле летит астероид-убийца в 15 раз мощнее взрыва в Хиросиме

13:44
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Он способен разрушить большой мегаполис

К Земле летит крупный астероид JF1 массой, превышающей большую египетскую пирамиду.

Специалисты НАСА выяснили, что возможное столкновение может произойти 6 мая 2022 года, вероятность катастрофы составляет 0,026%. По какому именно континенту ударит астероид, ученые пока спрогнозировать не могут.

Несмотря на маленькую вероятность столкновения, ученые все равно отслеживают передвижения астероида, сообщает арабское издание Sabq.

Если удар по Земле все-таки случится, то выделится около 230 килотонн энергии в тротиловом эквиваленте – это в 15 раз больше мощности ядерной бомбы, которая была сброшена на японскую Хиросиму в 1945 году. Этой силы хватит, чтобы стереть с лица Земли целый мегаполис.

Редкое зрелище: полет крупного метеорита попал на видео

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