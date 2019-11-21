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Названы новые сроки запуска "Северного потока-2"

13:46
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Ранее планировалось начать поставки до конца года

"Северный поток-2" начнет работать в середине 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак. Конкретные сроки он не назвал.
Германия возмутилась нападками США на "Северный поток-2"

"Северный поток-2" состоит из двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии. Ранее разрешение на укладку трубы в своих территориальных водах дала Дания. В Минэнерго ранее заявляли, что первые поставки газа могут начаться уже до конца 2019 года.

Строительство "Северного потока-2" вызывает недовольство США и Украины. Киев боится, что ввод трубопровода в эксплуатацию оставит страну без транзита российского голубого топлива в Европу. Россия и Украина пока не могут договориться о новых условиях, хотя срок действия текущего договора истекает уже 31 декабря.

Говоря о взаимоотношениях с Украиной, Дмитрий Козак подчеркнул, что Россия сделала все возможное для урегулирования газового спора. Он подчеркнул, что Москва против любых газовых войн.

"Предпринимаем усилия, чтобы их не было, чтобы все было урегулировано заблаговременно. Мы сделали все для этого", - сказал Козак. Его слова приводит агентство ТАСС.

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