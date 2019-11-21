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"Мы ждем малыша!" Саша Черно из "Дома-2" объявила о беременности

13:47
  • четверг
  • 21 ноября 2019

140-килограммовая красотка скоро станет мамой

Саша Черно и Иосиф Оганесян станут родителями. О скором прибавлении в семье объявила участница "Дома-2".
История любви Черно и Оганесяна из "Дома-2" в 8 фото

"Ребята, я так счастлива! Я хочу передать вам свою радость! Мы с мужем-ждем малыша", - написала звезда телестройки на своей странице в Instagram.

По словам Саши, ребенка они с мужем не планировали. "Для нас это было очень неожиданно и не запланировано, но очень кстати. Искала я ответы, искала, а ответ - вот где был. Мой смысл жизни", - поделилась с поклонниками звезда "Дома-2".

Саша и Иосиф поженились 22 декабря 2018 года. Сразу после регистрации брака в Вернадском ЗАГСе Москвы супруги отправились на съемочную площадку "Дома-2", где отпраздновали свадьбу.

Отметим, что Черно неоднократно подвергалась травле в Сети. Девушка весит 140 килограммов и не может похудеть. Каждый раз, когда Саша срывает диету на нее нападают хейтеры.

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