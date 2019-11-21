Минздрав отложил введение нового порядка медосмотра для водителей

Изменения вызвали ажиотаж в медучреждениях

Минздрав прокомментировал ситуацию с медицинскими справками для ГИБДД. Новые правила освидетельствования водителей должны были вступить в силу 22 ноября.

Чтобы получить водительское удостоверение, придётся сдать сразу два анализа крови - на наркотики и биомаркеры хронического алкоголизма. Обследования дорогие. Только одно из них - тест на уровень CDT стоит несколько тысяч рублей. При этом эксперты сомневаются в эффективности таких мер. Справки выдаются сроком на 10 лет. За это время водитель может начать принимать запрещённые вещества и спиртное.

В Минздраве в четверг сообщили, что вступление в силу соответствующего приказа будет отложено. По словам замглавы ведомства Олега Салагая, такое решение приняла министр здравоохранения Вероника Скворцова с учетом обеспокоенности россиян. Ведомство проведет дополнительный анализ методов освидетельствования "в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах".

Видео: Тысячи водителей выстроились в очереди за медсправками ГИБДД