"Это катастрофа": Шепелев не поладил с дочерью любовницы

К девочкам нужен совсем иной подход

Телеведущий Дмитрий Шепелев пожаловался на свои непростые отношения с дочерью новой возлюбленной Екатерины Тулуповой.

Шестилетняя Лада оказалась девочкой с непростым характером. Со своим ровесником Платоном она быстро подружилась, а вот с его отцом - не стразу. Дмитрий признался, что любая мелочь может довести маленькую леди до истерики и он не понимает, как себя с ней вести.

"Поскольку я воспитывал мальчишку, для меня общение с девочкой превратилось на какое-то время просто в катастрофу <…> Она сразу, если не плачет, то выражает протест. Я первое время не мог с этим справиться. А я так бесился, как будто возле меня была какая-то взрослая женщина. Мне потом объяснили, что все девочки такие", – поделился Шепелев.

Актер Арарат Кещян в новом выпуске ютуб-шоу Дмитрия Шепелева "Папки" дал шоумену совет: с девочками нужно больше чуткости, с мальчиками можно этого не делать, передает интернет-портал "Дни.ру".

Гражданская жена телеведущего Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2015 года, оставив Шепелеву сына Платона, родившегося за два года до этого.

Спустя четыре года после смерти Жанны Шепелев начал новые отношения. Его избранницей стала 36-летняя дизайнер Екатерина Тулупова.