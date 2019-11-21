Путин и Собянин проехали по первому маршруту наземного метро Москвы

Две ветки МЦД начали работу в четверг

В Москве запущен один из самых ожидаемых проектов последних лет - Московские центральные диаметры. Его уже называют наземным метро. Пока это две линии, которые связали подмосковные города Одинцово, Лобню, Нахабино и Подольск через центр столицы. Пассажиров будут перевозить современные поезда "Иволги", созданные с учетом пожеланий москвичей и жителей Подмосковья. Стоимость поездки гораздо ниже, чем в обычных электричках и экспрессах. Так в черте города это 38 рублей, а тариф "Пригород" — 45 рублей. Новые линии уже оценили Владимир Путин и Сергей Собянин.

Московские центральные диаметры в действии: первые поезда в четверг отправились по маршрутам Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск. Среди пассажиров на ветке Белорусский вокзал—Фили — глава государства и мэр Москвы.

"Иволга" — поезд нового поколения: Wi-Fi в вагонах, розетки для гаджетов, системы кондиционирования и обеззараживания воздуха. Интервал движения на МЦД обещают небольшой - 5-6 минут, а это значит, пассажирам не надо привязываться к определенному расписанию. Оплатить проезд можно обычной картой "Тройка". Открытый сегодня диаметр МЦД-1 проходит через города Одинцово, Долгопрудный и Лобня. Вторая линия соединяет Нахабино и Подольск, проходя через Курский, Ленинградский, Рижский вокзалы. Общая протяженность первых двух маршрутов - Белорусско-Савеловского и Курско-Рижского составляет 132 километра, на них расположено 57 станций. И на многих можно будет сделать пересадку на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.

"Это создание нового городского транспорта, идущего от ближайшего пригорода через Москву к следующим пригородам. По сути дела, это наземное метро, которое будет работать тоже с интервалом пять-восемь минут, и постепенно, каждый год, мы будем уменьшать", - сказал Собянин.

До 2025 года планируется открыть пять линий МЦД. Они свяжут Ленинградское и Ярославское направления с Казанским, Киевское с Горьковским, Ленинградское с Павелецким. Электрички пойдут транзитом через центр, основные железнодорожные станции Москвы. Это многим позволит гораздо быстрее и без лишних пересадок добираться из Подмосковья или окраин Москвы.

Подобные наземные системы существуют и в других европейских столицах - Берлине и Париже. А этот амбициозный московский транспортный проект уже называют вторым метро, наземным. Предполагается, что перевозить МЦД будут порядка 300 миллионов пассажиров в год. И в целом запуск диаметров позволит разгрузить транспортную систему столицы.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".