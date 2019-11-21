Епифанцев изменил Веденской с лучшей подругой

Обманутую актрису пригрел Борис Корчевников

Актриса Анастасия Веденская назвала причину развода с актером Владимиром Епифанцевым.

Супруги познакомились тогда, когда Настя была еще студенткой. Их роман был бурным и стремительным: через три месяца после начала отношений они расписались, а через полгода на свет появился их первенец – Гордей. Еще через три года – второй сын Орфей.

Однако этот счастливый семейный тандем разрушила близкая подруга Веденской - актриса Анна Цуканова-Котт. Об измене Епифанцева Анастасия узнала, как традиционно происходит в таких случаях, последней, получив отправленную по ошибке SMS от мужа: "Сегодня не приходи. Тем более что Настя у меня".

Тогда Веденская купила диктофон и подложила его в куртку Епифанцева. То, что она впоследствии услышала, не оставило никаких сомнений – развод.

Ведущий программы "Судьба человека" Борис Корчевников выразил сожаление, Епифанцев повстречал Веденскую раньше него. Как оказалось, телеведущий и актриса жили на соседних улицах, но так и не встретились.

"Ты встретилась с Епифанцевым в результате. Вот встретилась бы со мной. Все бы по-другому было", — заметил неженатый Корчевников.

35-летнюю Анастасию Веденскую российский зритель знает по фильмам "Кремень", "Тихий Дон" режиссера Сергея Урсуляка, "Семейное счастье" и другим картинам.