ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Епифанцев изменил Веденской с лучшей подругой

15:27
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Обманутую актрису пригрел Борис Корчевников

Актриса Анастасия Веденская назвала причину развода с актером Владимиром Епифанцевым.

Супруги познакомились тогда, когда Настя была еще студенткой. Их роман был бурным и стремительным: через три месяца после начала отношений они расписались, а через полгода на свет появился их первенец – Гордей. Еще через три года – второй сын Орфей.

Однако этот счастливый семейный тандем разрушила близкая подруга Веденской - актриса Анна Цуканова-Котт. Об измене Епифанцева Анастасия узнала, как традиционно происходит в таких случаях, последней, получив отправленную по ошибке SMS от мужа: "Сегодня не приходи. Тем более что Настя у меня".

Тогда Веденская купила диктофон и подложила его в куртку Епифанцева. То, что она впоследствии услышала, не оставило никаких сомнений – развод.

Ведущий программы "Судьба человека" Борис Корчевников выразил сожаление, Епифанцев повстречал Веденскую раньше него. Как оказалось, телеведущий и актриса жили на соседних улицах, но так и не встретились.

"Ты встретилась с Епифанцевым в результате. Вот встретилась бы со мной. Все бы по-другому было", — заметил неженатый Корчевников.

35-летнюю Анастасию Веденскую российский зритель знает по фильмам "Кремень", "Тихий Дон" режиссера Сергея Урсуляка, "Семейное счастье" и другим картинам.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская
Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.