"Ползарплаты за справку?": Путина возмутили новые правила медосмотра для водителей

Президент назвал нововведение чушью

Владимир Путин отреагировал на введение в России новых правил прохождения медицинского освидетельствования для водителей, из-за которых в медицинских учреждениях по всей стране выстроились огромные очереди. Эту тему затронул Сергей Собянин во время поездки с президентом по первой линии МЦД в четверг.

Мэр рассказал, что многие регионы еще не готовы к нововведению, поскольку в больницах нет нужного оборудования и расходников. Путин тревогу Собянина разделил. Президента возмутило, что за справку для ГИБДД многим придется отдать половину зарплаты. Видео со словами главы государства публикует ТВЦ.RU.

"Чушь какая-то. У нас уровень минимального размера оплаты труда — 11280 рублей. Такую зарплату у нас получают три миллиона двести тысяч человек. Да ещё и работодатели, к сожалению, частенько нарушают закон и поменьше платят. Если нужно пять тысяч отдать за эту справку, это что, ползарплаты получается?" - возмутился Путин.

Президент удивился, что все инстанции в правительстве согласовали приказ о новых правилах. По его словам, дополнительные исследования, связанные с употреблением наркотиков, действительно нужны, но вводить их следует с умом.

Ранее стало известно, что Минздрав отложил введение новых правил. Решение было принято из-за ажиотажа в медицинских учреждениях. По новым правилам, которые должны были вступить в силу 22 ноября, чтобы получить водительское удостоверение, придётся сдать сразу два анализа крови - на наркотики и биомаркеры хронического алкоголизма. При этом тест на уровень CDT стоит несколько тысяч рублей.

Видео: Тысячи водителей выстроились в очереди за медсправками ГИБДД