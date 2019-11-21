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Ученые разгадали одну из тайн Вселенной

15:28
  • четверг
  • 21 ноября 2019

Физики доказали существование пятой фундаментальной силы Вселенной

В мире науки произошло важное открытие – получены доказательства существования пятой силы фундаментального взаимодействия во Вселенной. Исследование проводили венгерские ученые из Института ядерных исследований.

Еще в 2016 году физики, которые занимались исследованием света, возникающего при ядерном распаде бериллия-8, выяснили, что электрон и позитрон этого излучения отталкивались друг от друга на значительно больший угол, чем должны бы были по расчетам. Поэтому ученые сделали вывод, что имеют дело с ранее неизвестной силой.

Новый эксперимент был поставлен с ядрами гелия. В данном случае также наблюдалось не поддающееся теории расхождение электронов и позитронов, пишет "Российская газета".

В настоящий момент науке известны четыре фундаментальных взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое ядерные взаимодействия.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Дубне создали супермощный компьютер, который поможет решить самую сложную задачу нашей Вселенной:

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